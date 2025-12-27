"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон"
Первый гол Флориана Вирца в Премьер-Лиге позволил "Ливерпулю" набрать три очка против худшей команды дивизиона в лице "Вулверхэмптона".
С первых минут у "красных" появились Джереми Фримпонг и Федерико Кьеза, заменив Конора Брэдли и дисквалифицированного Доминика Собослаи.
У "волков" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте выше Матеуш Мане.
Хозяева "Энфилда" заметно больше владели мячом в начале матча и едва не открыли счет на 11-й минуте. Уго Экитике вошел в штрафную и пытался закрутить снаряд в ворота из под защитника, но попал в штангу.
Гости огрызнулись отраженным Алиссоном ударом Мане, а затем снова сосредоточились на оборонительных действиях.
На 28-й минуте голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са перевел удар Алексиса Макаллистера в штангу, но уже был зафиксирован офсайд.
На 41-й минуте давление "Ливерпуля" воплотилось в гол. Фримпонг классно продвинулся по правому краю штрафной, а затем отдал передачу назад по удар Райана Гравенберха — 1:0.
Спустя всего минуту хозяева удвоили свое преимущество. Флориан Вирц ворвался в штрафную по центу и после отличной передачи Экитике поразил ворота — 2:0.
В начале второго тайма "красных" вновь подвела игра на стандартах. Алиссон отразил удар головой Толу Арокодаре после подачи углового, но оказался бессилен перед добиванием Сантьяго Буэно с близкого расстояния — 2:1.
Минимальная разница в счете создавала напряжение. "Волки" не выглядели безнадежно, а в концовке и вовсе владели инициативой, но сравнять счет не смогли.
"Ливерпуль" в очередной раз пропустил после стандартного положения, чем значительно усложнил себе жизнь. Возможно, кто-нибудь другой и смог отыграться, но не худшая команда Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
27.12.2025 19:55
Просмотров: 597
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Волки такое дно, что им уже даже агент 007 забивает
(ответить)
малацы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий