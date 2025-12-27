Гвардиола: "Очень, очень, очень большие три очка"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа в гостях у "Ноттингем Форест" имеет огромное значение для его команды.
Отдав результативную передачу и забив решающий гол, Райан Шерки обеспечил "Сити" победу 1:2 в гостях у "Форест".
Гвардиола признается, что очень переживал во время матча, сбросив все лишние килограммы. Хосеп считает, что "Сити" одолел чрезвычайно непростого соперника в лице "Форест".
"Сегодня я сбросил все килограммы веса, которые я набрал за Рождество. Я снова в форме. Что за команду снова создал Шон Дайч! Это очень, очень, очень большие три очка".
"У них невероятная команда, они играют невероятным образом. Игорь (Жезус) выигрывает все мячи, У них команда топ-уровня. Эта команда была в зоне Лиги Чемпионов весь прошлый сезон, за исключением одного-двух матчей. Это великолепная команда и тяжелое место для выезда, особенно зимой".
"Мы с игроками много говорили об этом в последние дни. Зима, в гостях у "Ноттингем Форест"... Вам нужно быть очень, очень хорошо готовыми. Мы не выиграли бы матч, если бы не были готовы сегодня. Парни проявили невероятный характер, я снова так рад за них", — сообщил Гвардиола TNT Sports.
27.12.2025 19:00
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: