Гвардиола: "Очень, очень, очень большие три очка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа в гостях у "Ноттингем Форест" имеет огромное значение для его команды.

Отдав результативную передачу и забив решающий гол, Райан Шерки обеспечил "Сити" победу 1:2 в гостях у "Форест".



Гвардиола признается, что очень переживал во время матча, сбросив все лишние килограммы. Хосеп считает, что "Сити" одолел чрезвычайно непростого соперника в лице "Форест".



"Сегодня я сбросил все килограммы веса, которые я набрал за Рождество. Я снова в форме. Что за команду снова создал Шон Дайч! Это очень, очень, очень большие три очка".



"У них невероятная команда, они играют невероятным образом. Игорь (Жезус) выигрывает все мячи, У них команда топ-уровня. Эта команда была в зоне Лиги Чемпионов весь прошлый сезон, за исключением одного-двух матчей. Это великолепная команда и тяжелое место для выезда, особенно зимой".



"Мы с игроками много говорили об этом в последние дни. Зима, в гостях у "Ноттингем Форест"... Вам нужно быть очень, очень хорошо готовыми. Мы не выиграли бы матч, если бы не были готовы сегодня. Парни проявили невероятный характер, я снова так рад за них", — сообщил Гвардиола TNT Sports.