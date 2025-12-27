"Рома" сделала официальное предложение по Зиркзее
"Манчестер Юнайтед" получил официальное предложение от итальянской "Ромы" насчет нападающего Джошуа Зиркзее.
Отметившись тремя появлениями в стартовом составе с конца ноября по начало декабря, Зиркзее вернулся на скамейку запасных "Юнайтед" с выздоровлением Беньямина Шешко.
Эта ситуация не устраивает 24-летнего Зиркзее, который из-за дефицита игровых минут рискует своим местом в заявке сборной Голландии на ЧМ-2026.
Претендентом номер один на Зиркзее считается "Рома", и на своем ютуб-канале журналист Фабрицио Роман утверждает, что сейчас клуб Серии А выдвинул свое предложение по аренде Джошуа на вторую половину сезона.
Предложение "Ромы" также предусматривает обязательство по выкупу при соблюдении определенных условий, однако "Юнайтед", как ожидается, возьмет некоторое время на размышления.
27.12.2025
