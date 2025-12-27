"Рома" сделала официальное предложение по Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" получил официальное предложение от итальянской "Ромы" насчет нападающего Джошуа Зиркзее.

Отметившись тремя появлениями в стартовом составе с конца ноября по начало декабря, Зиркзее вернулся на скамейку запасных "Юнайтед" с выздоровлением Беньямина Шешко.



Эта ситуация не устраивает 24-летнего Зиркзее, который из-за дефицита игровых минут рискует своим местом в заявке сборной Голландии на ЧМ-2026.



Претендентом номер один на Зиркзее считается "Рома", и на своем ютуб-канале журналист Фабрицио Роман утверждает, что сейчас клуб Серии А выдвинул свое предложение по аренде Джошуа на вторую половину сезона.



Предложение "Ромы" также предусматривает обязательство по выкупу при соблюдении определенных условий, однако "Юнайтед", как ожидается, возьмет некоторое время на размышления.