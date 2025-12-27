"Сити" вырвал победу у "Форест"

Поздний гол Райана Шерки позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Единственной перестановкой в стартовом составе "лесников" оказалось возвращение Николаса Домингеса, который заменил Дугласа Луиса.



Стартовый же состав "горожан" не изменился относительно победы 3:0 над "Вест Хэмом", но Родри вернулся в заявку.



Первое слово в матче сказали хозяева, но Игорь Жезус и Морган Гиббс-Уайт не смогли толком замкнуть передачу Каллума Хадсон-Одои с подступов к вратарской площади.



После заминки минут в 15 гости взяли игру под свой контроль и принялись атаковать, но за первый тайм так ни разу и не попали в створ — все шесть их ударов оказались неточными.



Второй тайм начался с того, что Райан Шерки сделал тонкую передачу в штрафную на рывок Тиджани Рейндерса, а тот в касание направил мяч в ворота — 0:1.



Однако уже на 54-й минуте "Форест" ответил. Жезус с левого края штрафной мягко набросил мяч в центр площадки, а Омари Хатчинсон пробил в касание — 1:1.



После обмена голами игра вновь затихла в плане моментов. "Сити" владел инициативой, но серьезно напрячь своего соперника никак не мог.



На 73-й минуте голкипер "лесников" Джон Виктор по-настоящему спас свою команду, ногой отразив удар Фила Фодена из пределов штрафной.



Спустя 10 минут Шерки в касание поразил ближний угол ворот Виктора после скидки головой Йошко Гвардиола к границе штрафной — 1:2.



Остаток матча "горожане" провели в атаках, уверенно доведя дело до победы.



"Форест" очень мало позволил создать своему сопернику — у "Сити" был лишь момент Фодена, помимо двух своих голов. Однако "горожанам" этого оказалось достаточно, чтобы набрать три очка.



