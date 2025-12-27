"Сити" вырвал победу у "Форест"

Райан Шерки Поздний гол Райана Шерки позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Единственной перестановкой в стартовом составе "лесников" оказалось возвращение Николаса Домингеса, который заменил Дугласа Луиса.

Стартовый же состав "горожан" не изменился относительно победы 3:0 над "Вест Хэмом", но Родри вернулся в заявку.

Первое слово в матче сказали хозяева, но Игорь Жезус и Морган Гиббс-Уайт не смогли толком замкнуть передачу Каллума Хадсон-Одои с подступов к вратарской площади.

После заминки минут в 15 гости взяли игру под свой контроль и принялись атаковать, но за первый тайм так ни разу и не попали в створ — все шесть их ударов оказались неточными.

Второй тайм начался с того, что Райан Шерки сделал тонкую передачу в штрафную на рывок Тиджани Рейндерса, а тот в касание направил мяч в ворота — 0:1.

Однако уже на 54-й минуте "Форест" ответил. Жезус с левого края штрафной мягко набросил мяч в центр площадки, а Омари Хатчинсон пробил в касание — 1:1.

После обмена голами игра вновь затихла в плане моментов. "Сити" владел инициативой, но серьезно напрячь своего соперника никак не мог.

На 73-й минуте голкипер "лесников" Джон Виктор по-настоящему спас свою команду, ногой отразив удар Фила Фодена из пределов штрафной.

Спустя 10 минут Шерки в касание поразил ближний угол ворот Виктора после скидки головой Йошко Гвардиола к границе штрафной — 1:2.

Остаток матча "горожане" провели в атаках, уверенно доведя дело до победы.

"Форест" очень мало позволил создать своему сопернику — у "Сити" был лишь момент Фодена, помимо двух своих голов. Однако "горожанам" этого оказалось достаточно, чтобы набрать три очка.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




Последние комментарии:




  1. zov 27.12.2025 18:16 # zov
    Спасибо президенту и Евгению Викторовичу! (и за ликвидацию президентом Евгения Викторовича)

    (ответить)

  2. kukuruzko 27.12.2025 18:15 # kukuruzko
    педримся

    (ответить)

  3. theo-zm 27.12.2025 17:53 # theo-zm
    Ну долбаное давление это

    (ответить)

  4. largo-winch 27.12.2025 17:53 # largo-winch
    Даже до окончания первого круга не смогли задержаться на троне, жалкие канониры... Ротета шарлатан

    (ответить)

  5. dembo 27.12.2025 17:52 # dembo
    Чайки заклюют заднеприводных злодеев!

    (ответить)

  6. hunter022 27.12.2025 17:51 # hunter022
    Льюис-Скелли вместо Калафьори, итальянец сломался не выйдя на поле.

    (ответить)

  7. brown-ale 27.12.2025 17:49 # brown-ale
    Черкаш хорош. Игроком года может стать, если Ман Сити чемпик возьмет.

    (ответить)

  8. dembo 27.12.2025 17:42 # dembo
    А куда , собственно, пропали калониры?

    (ответить)

  9. hachidlo 27.12.2025 17:41 # hachidlo
    Перекличка фанатов лузерпуля: дагестанцы, чеченцы, армяне, таджики, узбеки и прочие иностранные специалисты на месте?

    (ответить)

  10. dembo 27.12.2025 17:35 # dembo
    Атака у сити чемпионская.
    Все остальное жуть и муть, как по мне , округленно

    Пеп джиниус.
    Посмотрим, что по итогу заберет титул, атака или оборона....

    (ответить)

  11. akado 27.12.2025 17:34 # akado
    Всё-таки Пеп могёт. При таких посредственных крайних защах, не самой топовой полузащите умудряется всё равно идти в топах.

    (ответить)

  12. kukuruzko 27.12.2025 17:33 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. bangladesh 27.12.2025 17:32 # bangladesh
    В последнее время часто попадется рилз когда Эвребе оверперформил на матче челси против Барки. Боже какая красота была, как же ссал в том мачте этот лысый гигачед на синее клубишко и на всех уебков на стемфорд придже сидящих тогда и ожидающих пенку с пеной у рта ахаах. Услада для глаз алгоритмы инсты творят чудеса

    (ответить)

  14. dembo 27.12.2025 17:32 # dembo
    Шерки на троне
    Сквирц на страпоне.

    Холланд на троне.
    Залупокереш на страпоне


    Думайте

    (ответить)

  15. hachidlo 27.12.2025 17:32 # hachidlo
    Залупуль уже официально решил объявить, что они - жотанюхи.

    (ответить)

  16. dembo 27.12.2025 17:31 # dembo
    Калониры, емболо до огляду.
    Ссаку вам в ротик)

    (ответить)

  17. pepguardiola 27.12.2025 17:30 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

