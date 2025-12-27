Крис Вуд перенес операцию

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд задержится в лазарете после перенесенной операции.

Вуд великолепно отыграл прошлый сезон, забив 20 голов в 40 матчах, что позволило "Форест" попасть в еврокубки.



Однако в этом сезоне Вуд провел лишь девять матчей, забив два гола. Из-за проблем с коленом Крис не играет с середины октября.



Консервативное лечение себя не оправдало, и 34-летний новозеландец был вынужден лечь под нож хирурга.



"Не такое Рождество я ожидал. Никогда не знаешь, что футбол преподнесет тебе. От взлетов прошлого сезона до текущих трудностей и персональных падений этого сезона. Нужно быть готовым ко всему".



"Мне по-настоящему обидно и неприятно, что я оказался вне игры на еще один период времени. Это необходимо, чтобы вернуться сильнее и лучше и помочь своим партнерам по команде достичь поставленных целей в Премьер-Лиге и Европе", — пишет Вуд в инстаграме.