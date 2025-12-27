Мареска: "Очень горжусь, если команда является моим отражением"

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что "очень гордится", если его команда является отражением его самого.

Мареска будет дисквалифицирован на матч против "Астон Виллы" в субботу, получив свою очередную желтую карточку против "Ньюкасла" за бурную реакцию на одно из судейских решений.

Как и сам Мареска, его игроки не отличаются дисциплинированным поведением. В этом сезоне "синие" получили 37 желтых карточек, но только 26 из них были показаны за фолы.

Однако Мареска не видит в этом большой проблемы и даже испытывает гордость за своих подопечных.

"Этим утром клуб показал мне комментарий из медиа, где говорится, что команда является отражением тренера. Я очень горжусь этим из-за того, каким образом эта команда, команда с самым молодым составом в Премьер-Лиге, выступает. Мы должны позволить им совершать некоторые ошибки, чтобы вырасти".

"Да, у нас случаются желтые карточки, случаются красные карточки, но мне нравится анализировать различные ситуации", — цитирует Мареску ESPN.




