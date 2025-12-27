Мареска: "Очень горжусь, если команда является моим отражением"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что "очень гордится", если его команда является отражением его самого.

Мареска будет дисквалифицирован на матч против "Астон Виллы" в субботу, получив свою очередную желтую карточку против "Ньюкасла" за бурную реакцию на одно из судейских решений.



Как и сам Мареска, его игроки не отличаются дисциплинированным поведением. В этом сезоне "синие" получили 37 желтых карточек, но только 26 из них были показаны за фолы.



Однако Мареска не видит в этом большой проблемы и даже испытывает гордость за своих подопечных.



"Этим утром клуб показал мне комментарий из медиа, где говорится, что команда является отражением тренера. Я очень горжусь этим из-за того, каким образом эта команда, команда с самым молодым составом в Премьер-Лиге, выступает. Мы должны позволить им совершать некоторые ошибки, чтобы вырасти".



"Да, у нас случаются желтые карточки, случаются красные карточки, но мне нравится анализировать различные ситуации", — цитирует Мареску ESPN.