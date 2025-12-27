Хевен: "Можем побороться за победу в Премьер-Лиге"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эйден Хевен считает, что его команде по силам замахнуться на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Благодаря победе 1:0 над "Ньюкаслом" накануне "Юнайтед" догнал по очкам "Челси" и "Ливерпуль", а лидирующий "Арсенал" находится в 10 баллах впереди.
По словам Хевена, "Юнайтед" ставит перед собой цель попасть в топ-4, однако Эйден не исключает, что "красные дьяволы" вступят в чемпионскую гонку.
"Это большая победа. Наконец-то, "клин-шит". Мы ждали этого пару недель. Я просто так рад. Я так благодарен каждому, кто помог нам одержать победу".
"Мы, "Манчестер Юнайтед", должны быть в Европе, и мы хотим туда вернуться на следующий сезон. Мы можем побороться за попадание в топ-4 и, возможно, за победу в лиге. Все возможно. Нам просто нужно продолжать стараться".
"При этом тренере мы играем по множеству схем. Что бы он ни выбрал, мы знаем, что это сработает, как вы убедились сегодня. Я так горжусь командой", — сообщил Хевен Sky Sports.
