Аморим: "Мартинес показал себя игроком топ-уровня"

Лисандро Мартинес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высоко оценил игру защитника Лисандро Мартинеса против "Ньюкасла".

Накануне вечером Мартинес помог "Юнайтед" выстрадать победу 1:0 над "Ньюкаслом". Лисандро впервые с февраля появился в стартовом составе "красных дьяволов", а также получил капитанскую повязку.

Мартинес достойно сражался на втором этаже с Ником Вольтемаде и другими высокими игроками "Ньюкасла", заслужив похвалу Аморима.

"Речь о парне с большим характером. Он действительно хорошо обращался с мячом. Он выигрывал Чемпионат Мира, поэтому он привык к этому стрессу, но сегодня он показал, что является игроком топ-уровня".

"Он небольшой парень, но сегодня он очень хорошо действовал против команды с высокими игроками", — цитирует Аморима BBC.




27.12.2025

