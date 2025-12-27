Аморим: "Мартинес показал себя игроком топ-уровня"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высоко оценил игру защитника Лисандро Мартинеса против "Ньюкасла".

Накануне вечером Мартинес помог "Юнайтед" выстрадать победу 1:0 над "Ньюкаслом". Лисандро впервые с февраля появился в стартовом составе "красных дьяволов", а также получил капитанскую повязку.



Мартинес достойно сражался на втором этаже с Ником Вольтемаде и другими высокими игроками "Ньюкасла", заслужив похвалу Аморима.



"Речь о парне с большим характером. Он действительно хорошо обращался с мячом. Он выигрывал Чемпионат Мира, поэтому он привык к этому стрессу, но сегодня он показал, что является игроком топ-уровня".



"Он небольшой парень, но сегодня он очень хорошо действовал против команды с высокими игроками", — цитирует Аморима BBC.