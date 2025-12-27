Коло-Муани: "Верим в Франка"

Нападающий "Тоттенхэма" Рандаль Коло-Муани заявил, что его команда верит в своего главного тренера Томаса Франка.

В преддверии своего заключительного в этом календарном году матча "Тоттенхэм" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге. "Шпоры" расстраивают своих фанатов не только результатами, но и порой чрезвычайно беззубой игрой.



Однако Коло-Муани не ощущает никакого недовольства в раздевалке. По словам Рандаля, все игроки "Тоттенхэма" хорошо ладят с Франком.



"Да, у нас хорошие отношения. Мы так много разговариваем вместе, и у него хорошие помощники, поэтому я доволен им".



"Вся команда, мои партнеры по команде, мы верим в тренера, и все довольны им. Впереди период, когда нам предстоит упорно потрудиться", — цитирует Коло-Муани ESPN.