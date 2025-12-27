Мареска назвал двух лучших игроков, которых он тренировал

Наставник "Челси" Энцо Мареска назвал Коула Палмера и Джейми Варди в качестве двух лучших игроков, которых он тренировал в своей карьере.

С момента своего назначения в июле 2024 Мареска неоднократно говорил о Палмере как о лучшем игроке "Челси". Коул оправдал это 46 голами и 29 результативными передачами в 105 матчах за "синих" при Энцо.



Мареска прибыл в "Челси" после одного сезона в "Лестере", где Энцо довелось поработать с легендой "лис" Джейми Варди, который в свои 39 лет продолжает выступать за итальянский "Кремонезе".



"Конечно, Коул — один из них".



"Я правда считаю, что Джейми Варди был одним из лучших нападающих в Англии. Думаю, Джейми — игрок топ-уровня, а также первоклассный парень. У него большое сердце. Поэтому, конечно, Джейми является одним из них", — цитирует Мареску Evening Standard.