18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 декабря, семью поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" выиграл все четыре своих последних матча Премьер-Лиги в период с Рождества по Новый год. "Манчестер Сити" одержал три победы кряду в чемпионате — каждый со счетом 3:0. "Горожанам" не удавалось забить в половине из шести своих выездов к "лесникам" в Премьер-Лиге (3/6).



"Форест" получил подкрепление в лице Матца Сельса, Николаса Домингеса и Тайво Авоньи, но Ола Айна и Крис Вуд пока не поправились. Вилли Боли и Ибраим Сангаре выступают на Кубке Африки.



Кубок Африки лишил "Сити" Райана Аит-Нури и Омара Мармуша. Джон Стоунс, Родри, Матео Ковачич, Оскар Бобб и Жереми Доку по-прежнему травмированы.



ВЕСТ ХЭМ — ФУЛХЭМ 18:00



"Вест Хэм" выиграл все пять своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги против лондонских команд с общим счетом 14:2. "Фулхэм" одержал две победы в двух последних выездных поединках чемпионата — как и в 12 предыдущих (1 ничья, 9 поражений). "Молотобойцы" проиграли лишь одну из 14 последних домашних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (9 побед, 4 ничьи).



"Вест Хэм" проводил на Кубок Африки защитников Аарона Ван-Биссаку и Малика Диуфа. Лукаш Фабиански и Оскар Скарлес отсутствуют с повреждениями. Никлас Фюллькруг улетел в Италию, чтобы перейти в "Милан".



"Фулхэм" лишен своих африканцев в лице Калвина Бэсси, Алекса Ивоби и Самуэля Чуквуэзе. Райан Сессеньон и Родриго Мунис имеют проблемы со здоровьем.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге достигла пяти матчей (3 победы, 2 ничьи) — больше только у "Астон Виллы" (7) из продолжающихся. "Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из 21 последнего поединка в чемпионате (3 ничьи, 18 поражений). "Красные" одержали 16 побед в 17 последних встречах с "волками" в Премьер-Лиге — единственным исключением стало из поражение 3:0 на "Молинью" в феврале 2023.



Может вернуться в строй нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо, но Джо Гомес, Джованни Леони и Александер Исак команде не помогут, как и дисквалифицированный Доминик Собослаи. Мохамед Салах на Кубке Африки.



"Вулверхэмптон" потерял с травмой Тоти Гомеса и проводил на Кубок Африки Эмманюэля Агбаду с Тавандой Чирева. Дэн Бентли, Жан-Рикнер Бельгард, Маршалл Мунетси, Родригу Гомеш и Леон Чивоме остаются в лазарете.



БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН 18:00



"Бернли" проиграл шесть из семи последних матчей Премьер-Лиги в период с Рождества по Новый год (1 победа). "Эвертон" потерпел только два поражения в 14 последних выездах к новичкам высшего дивизиона (7 ничьих, 5 поражений). "Ириски" выиграли все три последние встречи с "бордовыми" с учетом всех соревнований с общим счетом 6:0.



"Бернли" не может рассчитывать на Йордана Байера, Коннора Робертса, Зеки Амдуни, Ганнибала Межбри, Акселя Туанзебе и Лайла Фостера, а Максим Эстев под вопросом.



Джаррад Брантуэйт, Шеймус Коулмен и Кирнан Дьюсбери-Холл пока не готовы покинуть лазарет "Эвертона". Идрисса Гейе и Илиман Ндиайн представляют сборную Сенегала на Кубке Африки.



БРЕНТФОРД — БОРНМУТ 18:00



"Брентфорд" не забивал до перерыва в пяти своих последних матчах Премьер-Лиги. "Борнмут" не знает побед в высшем дивизионе уже восемь поединков кряду (4 ничьи, 4 поражения). "Пчелы" ни разу не уступили в девяти последних встречах с "вишенками" в чемпионате (7 побед, 2 ничьи).



Фрэнк Оньека и Данго Уаттара оставили расположение "Брентфорда" и отправились на Кубок Африки. Джош Дасилва, Антони Миламбо и Фабиу Карвалью травмированы. Может вернуться в строй Рис Нелсон.



"Борнмут" все еще вынужден обходиться без Велько Милосавлевича, Тайлера Адамса и Бена Доака.



АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 18:00



"Арсенал" выиграл все пять последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Брайтон" не забивал в обоих своих последних поединках чемпионата. "Канониры" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения).



"Арсеналу" предстоит оценить готовность Пьеро Инкапье и Габриэля Мартинелли. Кай Хаверц будет готов через считанные дни, но Габриэлю Магальяэсу, Кристиану Москере и Бену Уайту потребуется больше времени.



"Брайтон" надеется на выздоровление Ян Пола Ван Хекке и Данни Уэлбека. Льюис Данк и Диего Гомес вновь доступны после дисквалификации. Адам Уэбстер, Солли Марч и Стефанос Цимас травмированы, а Карлос Балеба выступает на Кубке Африки.



ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 20:30



В этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" не проиграл ни одного из трех матчей против команд, начинавших день выше в таблице (2 победы, 1 ничья). "Астон Вилла" может повторить клубный рекорд из 11 побед кряду во всех соревнованиях. При Унаи Эмери "вилланы" выиграли три из пяти встреч с "синими" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражения).



"Челси" снова может рассчитывать на Эстевао Виллиана и Лиама Делапа. Леви Колуилл, Ромео Лавиа и Дариу Эссугу все еще травмированы.



В лазарете "Виллы" остаются Тайрон Мингс, Пау Торрес и Росс Баркли. Эванн Гессан уехал на Кубок Африки.