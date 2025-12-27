Рой Кин: "Некрасивая, но большая победа"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил команду Рубена Аморима за "некрасивую победу" против "Ньюкасла".

Обороняясь без мяча почти весь второй тайм, "Юнайтед" смог удержать победный счет в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" (1:0).



По словам Кина, иногда нужно уметь добывать результат, не показывая хорошей игры, однако Рой хочет, чтобы "Юнайтед" развил этот успех.



"Мы увидели большую победу для "Манчестер Юнайтед", особенно с оборонительной точки зрения. Они вышли и одержали некрасивую победу, оформив клин-шит".



"Нужно гордиться тем, как вы оборонялись. Это некрасивая, но большая победа".



"Гол был великолепен, это особенный гол. Если вы хотите добиться прогресса, тогда вы должны быть надежны в обороне. Это хорошее начало для молодых парней, но нужно развить это".



"Нужно выгрызать результаты. Команды, за которые играл я, не играли хорошо каждую неделю, но мы выгрызали результаты. Теперь им нужно развить это", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.