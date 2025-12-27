Гвардиола: "Мы на верном пути"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен тем, как складывается этот сезон для его команды.

"Сити" совершенно не выглядит безупречно в этом сезоне, однако сейчас "горожане" одержали семь побед кряду во всех соревнованиях, продолжая продвигаться в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Лиги Чемпионов.

Гвардиола хотел бы, чтобы "Сити" был убедительнее, но у Хосепа и так хватает причин испытывать удовлетворение.

"Я бы предпочел на 10 очков опережать каждого, но мы имеем, что имеем. Все складывается действительно хорошо, и мы на верном пути".

"Сейчас только конец декабря, мы в хорошем положении в Лиге Чемпионов, мы в хорошем положении в Премьер-Лиге, мы в полуфинале Кубка Лиги, а скоро начнется Кубок Англии".

"Кое-какие важные игроки возвращаются в строй, поэтому давайте двигаться шаг за шагом, матч за матчем, а там посмотрим, что случится", — цитирует Гвардиолу ESPN.




Последние комментарии:




  1. breadpeat 27.12.2025 01:13 # breadpeat
    Ты блэт пару еще ярдов залутать на верном пути, это понятно.. в глубине души ты так переживаешь что стремно все это голубое тащить

    (ответить)

