Слот: "Ожидал и надеялся, что мы будем выше в таблице"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что ожидал занимать более высокое место в Премьер-Лиге на данной стадии сезона.

В преддверии этого уикенда "Ливерпуль", действующий чемпион, уступает 10 очков лидирующему "Арсеналу". "Красные" потерпели уже шесть поражений в Премьер-Лиге, причем все случились с конца сентября по ноябрь.



Слот не думал, что первая часть сезона сложится так тяжело для "Ливерпуля", однако Арне не ищет оправданий и надеется прибавить после Нового года.



"На мой взгляд, мы в том положении после первой половины сезона, где и заслуживаем быть. Думаю, нам следовало быть выше — я ожидал и надеялся, что мы будем выше в таблице. Но даже в шести последних матчах разница между нами и другой командой постоянно была небольшой".



"Нам несколько раз слегка не везло с результатом, и нам нужно оказываться в ситуации, когда мы настолько лучше другой команды, что удача или невезение не играют роли. Думаю, в проигранных нами матчах нам не везло".



"Рефери и стандартные положения оказали невероятное влияние на начало нашего сезона, но мы не должны использовать это как оправдание".



"Вам или везет, или нет. Это всегда решение, которое может быть против вас или в вашу пользу. Но это не должно приводить к потере нами очков. Нам нужно сделать так, чтобы многие решения, которые оказывались против нас, не вредили нам, как это было в прошлом сезоне", — цитирует Слота Liverpool Echo.