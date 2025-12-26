Джон Терри может возглавить "Оксфорд"
Аутсайдер Чемпионшипа "Оксфорд" рассматривает кандидатуру легенды "Челси" Джона Терри на вакантную должность главного тренера.
Терри давно находится на радаре у владельцев "Оксфорда" и даже прошел собеседование в ноябре 2023, но тогда выбор был сделан в пользу Деса Бакингема.
Гари Роуэтт, сменщик Бакингема, был уволен "Оксфордом" ранее на этой неделе после всего одной победы в 10 последних матчах.
В данный момент "Оксфорд" рассматривает ряд кандидатов, включая считающегося фаворитом экс-наставника КПР и "Рейнджерс" Майкла Била, но 45-летний Терри тоже значится в списке, утверждает The Sun.
Эта работа может стать первой для Терри в качестве самостоятельного специалиста. Прежде Джон лишь ассистировал Дину Смиту в "Астон Вилле" и "Лестере".
26.12.2025 22:00
Просмотров: 43
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: