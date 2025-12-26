Гвардиола не обнаружил лишнего веса у игроков "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не обнаружил лишнего веса у своих игроков после рождественского застолья.
В преддверии Рождества Гвардиола предупредил, что всем игрокам предстоит пройти взвешивание после трех дней выходных.
На своей пресс-конференции перед матчем против "Ноттингем Форест" Гвардиола признался, что только он сам набрал вес, тогда как игроки проявили "невероятную дисциплину".
"Я прибавил четыре или пять килограммов из-за количества съеденного и выпитого, а так у нас все действительно хорошо".
"Игроки проявляют невероятную дисциплину с момента, как мы навали 10 лет назад".
"В прошлом сезоне нам было немного сложнее из-за травм, но они всегда вели себя невероятным образом".
"Так было со всеми игроками на протяжении последнего десятилетия, и сегодня не исключение. У нас в клубе есть стандарты, и каждый точно знает, что ему нужно делать", — цитирует Гвардиолу BBC.
