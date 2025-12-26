Семеньо предпочел бы "Арсенал", а не "Сити"

"Арсенал" был бы приоритетным направлением для Антуана Семеньо, если бы вступил в борьбу за нападающего "Борнмута".

На днях стало известно, что Семеньо решил продолжить карьеру в "Манчестер Сити", который теперь собирается выкупить Антуана у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов в январе.



По информации The Athletic, вариант с "Арсеналом" выглядел даже привлекательнее для Семеньо, однако "канониры" решили воздержаться от приглашения 25-летнего игрока сборной Ганы.



Зато заполучить Семеньо пытался "Тоттенхэм", выдвинув предложение с "очень конкурентоспособной зарплатой", но Антуан вежливо отказал другому клубу из Северного Лондона.



Отвергнув "Тоттенхэм" и не вызвав серьезного интереса у "Арсенала", "Ливерпуля" и "Челси", Семеньо сузил свой выбор до "Юнайтед" "Сити".