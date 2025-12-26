Артета поведал, что Хаверц вернется через считанные дни
Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что нападающий Кай Хаверц находится в считанных днях от возвращения в строй.
Хаверц, ставший лучшим бомбардиром "Арсенала" в прошлом сезоне, не играет с августа, когда он получил потребовавшую операции травму колена.
На этой неделе Хаверц приступил к тренировках в общей группе, и Артета ожидает задействовать 26-летнего немца в одном из ближайших матчей.
"Думаю, это займет несколько дней, не недель. Давайте посмотрим, как он отреагирует на следующий шаг. Но речь об игроке, которого нам очень не хватало и который придает команде другое измерение. Поэтому я по-настоящему рад, что он очень скоро вернется", — цитирует Артету The Guardian.
26.12.2025 19:00
Просмотров: 299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
це хто?
(ответить)
И это отличная новость
(ответить)
Кто такой?
Сколько матчей сыграл в сезоне?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий