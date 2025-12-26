Слот требует от "Ливерпуля" улучшить игру на стандартах

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот потребовал от своей команды улучшить игру на стандартных положениях.

В этом сезоне "Ливерпуль" является одной из худших команд в плане стандартов, с которых "красные" забили в рамках Премьер-Лиги три гола, а пропустили — 11.



Слот чувствует, что такая статистика портит впечатление от игры "Ливерпуля" в целом, поэтому Арне настроен исправить ситуацию.



"Думаю, все мы согласимся, что лучшее этой команды еще впереди. Если вы посмотрите на наш баланс голов со стандартов, то в мире нет другой такой команды, которая с балансом минус восемь делит четвертое место в лиге. Если вы найдете, пожалуйста, подойдите ко мне. По созданию моментов с открытой игры мы являемся командой номер один в лиге, но я не думаю, что кто-либо видит это".



"Думаю, нас в целом много критикуют. Это справедливо, если смотреть просто на результаты, но если мы исключим стандарты, тогда мир выглядел бы совершенно иначе, и мы имели бы на пять-шесть очков больше".



"Люди скажут: "О чем ты говоришь? Стандарты — часть игры". Это часть футбола, это сыгранные минуты, но можно сказать, что это другой мир. Я был бы счастлив играть на стандартах лучше. Футбол сам по себе — это база, а стандарты — это дополнение".



"Стандарты могут оказывать огромное влияние. Если вы забили со стандарта и сделали счет 1:0, то все моменты, созданные до этого, воспринимаются иначе, и люди говорят: "Вау, отличный матч! Посмотрите, как хорошо они играли!" — цитирует Слота Daily Mail.