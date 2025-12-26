Каррагер: "По таланту Шерки не уступает никому в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Райан Шерки не уступает никому в Премьер-Лиге по уровню таланта.

В своем дебютном английском сезоне Шерки забил один гол и отдал шесть результативных действий в рамках Премьер-Лиги. Райан отличается своими нестандартными действиями и мышлением, и Каррагер считает, что сейчас в Премьер-Лиге очень мало таких игроков.



"В последние годы многие люди говорили: "О, это стало скучно, они играют словно роботы". Может быть, этот парень возвращает нас в прошлое и является бунтарем".



"Когда наблюдаешь за ним, особенно выделяется то, как хорошо он владеет обоими ногами. Это действительно нечто особенное насчет этого парня. Это похоже на нечто старомодное".



"У него нет слабой ноги, от чего против него вдвойне сложно обороняться, а по таланту он, наверное, не уступает никому в Премьер-Лиге".



"У меня всегда было ощущение, что этот парень станет звездой. Он способен на это, и просто интересно послушать людей, которые довольно хорошо его знают. Сейчас его тренирует Пеп Гвардиола, а в юношеской сборной Франции U-20 его тренером был Тьерри Анри".



"Сейчас вопрос в том, как он будет проявлять себя в больших матчах. Можно ли ему доверять? Потому что против команд, которые глубоко обороняются, лучше него нет никого".



"Мне просто интересно, как он будет продолжать, как Пеп Гвардиола будет использовать его, какую позицию он ему найдет, в какой футбол он заставит его играть", — цитирует Каррагера Sky Sports.