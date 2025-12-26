Маунт — о возвращении в сборную Англии: "Это начинается с клуба"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт заявил, что его возвращение в сборную Англии зависит от его выступлений за клуб.
26-летний Маунт весьма уверенно проводит этот сезон, даже отметившись тремя голами в рамках Премьер-Лиги, и этим Мейсон надеется произвести впечатление на главного тренера английской сборной Томаса Тухеля, которого он знает по совместной работе в "Челси".
"Я всегда говорил, что это начинается с клуба. Если ты проявляешь себя в клубе, тогда у тебя будет возможность получить вызов в сборную".
"Если мы будем играть хорошо, выигрывать матчи, бороться за высокие места в лиге, тогда эта возможность будет всегда".
"Разумеется, я знаю Томаса. Я знаю, что он из себя представляет. Я буду делать все возможное, чтобы попасть в заявку", — сообщил Маунт Sky Sports.
26.12.2025 14:00
