Маунт — о возвращении в сборную Англии: "Это начинается с клуба"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт заявил, что его возвращение в сборную Англии зависит от его выступлений за клуб.

26-летний Маунт весьма уверенно проводит этот сезон, даже отметившись тремя голами в рамках Премьер-Лиги, и этим Мейсон надеется произвести впечатление на главного тренера английской сборной Томаса Тухеля, которого он знает по совместной работе в "Челси".



"Я всегда говорил, что это начинается с клуба. Если ты проявляешь себя в клубе, тогда у тебя будет возможность получить вызов в сборную".



"Если мы будем играть хорошо, выигрывать матчи, бороться за высокие места в лиге, тогда эта возможность будет всегда".



"Разумеется, я знаю Томаса. Я знаю, что он из себя представляет. Я буду делать все возможное, чтобы попасть в заявку", — сообщил Маунт Sky Sports.