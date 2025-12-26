Аморим: "У "Юнайтед" есть план"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что в январе будет готов совершать лишь приобретения на будущее.

В данный момент Аморим испытывает острый дефицит игроков из-за травм и Кубка Африки, однако Рубен не собирается искать краткосрочные решения и совершать панические покупки.



По словам Аморима, у "Юнайтед" есть план, и Рубен готов повременить с приобретениями до следующего лета.



"В данный момент мы испытываем сложности, но у нас в клубе есть план, и мы собираемся придерживаться его".



"Если у нас будет возможность пригласить игрока, который, как мы думаем, станет будущим клуба, тогда он перейдет".



"Когда я смотрю на команду, на весь подбор игроков, то чувствую, что отдача от этого коллектива должна быть больше. Если мы сможем пригласить кого-нибудь хорошего, мы сделаем это, а если нет, мы будем тратить деньги летом", — цитирует Аморима Sky Sports.