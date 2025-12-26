Мерсон предупредил Семеньо насчет "Сити"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо может совершить ошибку, выбирая "Манчестер Сити".

На днях стало известно, что Семеньо предпочитает перейти в "Сити" в январе, когда он может быть выкуплен у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



Однако Мерсон предупреждает Семеньо, что уже следующим летом в "Сити" может смениться тренер. По мнению Пола, Антуану больше бы подошел "Тоттенхэм".



"Манчестер Сити"... Как долго Пеп Гвардиола пробудет там? Ты подписываешь четырехлетний контракт, а в конце сезона тренер уходит. Кто знает, захочет ли новый тренер, чтобы он играл".



"Он должен совершить правильный шаг. Перед ним открыты все возможности, но он должен принять правильное решение".



"Тоттенхэм" — лучший для него вариант. Им нужно совершить знаковое приобретение, которое придаст им импульс. У них в "Тоттенхэме" есть структура зарплат, и они не хотят платить большие деньги, но этот трансфер придал бы им импульс".



"Думаю, "Тоттенхэм" подошел бы ему лучше всего. Это стало бы заявлением о намерениях со стороны "Тоттенхэма". Это бы придало им импульс на следующие пять или 10 лет".



"Обойдите пару других клубов и подпишите его. Он будет играть каждую неделю, и он хочет играть в футбол. Каждую неделю вы будете получать стабильную отдачу", — сообщил Мерсон Sky Sports.