Мерсон предупредил Семеньо насчет "Сити"

Антуан Семеньо Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо может совершить ошибку, выбирая "Манчестер Сити".

На днях стало известно, что Семеньо предпочитает перейти в "Сити" в январе, когда он может быть выкуплен у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.

Однако Мерсон предупреждает Семеньо, что уже следующим летом в "Сити" может смениться тренер. По мнению Пола, Антуану больше бы подошел "Тоттенхэм".

"Манчестер Сити"... Как долго Пеп Гвардиола пробудет там? Ты подписываешь четырехлетний контракт, а в конце сезона тренер уходит. Кто знает, захочет ли новый тренер, чтобы он играл".

"Он должен совершить правильный шаг. Перед ним открыты все возможности, но он должен принять правильное решение".

"Тоттенхэм" — лучший для него вариант. Им нужно совершить знаковое приобретение, которое придаст им импульс. У них в "Тоттенхэме" есть структура зарплат, и они не хотят платить большие деньги, но этот трансфер придал бы им импульс".

"Думаю, "Тоттенхэм" подошел бы ему лучше всего. Это стало бы заявлением о намерениях со стороны "Тоттенхэма". Это бы придало им импульс на следующие пять или 10 лет".

"Обойдите пару других клубов и подпишите его. Он будет играть каждую неделю, и он хочет играть в футбол. Каждую неделю вы будете получать стабильную отдачу", — сообщил Мерсон Sky Sports.




Дата 26.12.2025 12:00

