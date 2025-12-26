Гласнер планирует уйти из "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер планирует покинуть лондонский клуб в конце сезона.

В феврале Гласнер отметит два года с момента своего назначения в "Пэлас". В прошлом сезоне "орлы" завоевали Кубок Англии — первый большой трофей в истории своего клуба.



Однако контракт Гласнера, также принесшего "Пэлас" Суперкубок Англии, истекает в конце этого сезона, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что Оливер не планирует его продлевать.



Еще минувшим летом у Гласнера образовались серьезные разногласия с руководством "Пэлас" насчет трансферной политики клуба, и это не позволяет австрийскому специалисту связать свое будущее с "орлами".



По информации Романо, Гласнер уже принял решение покинуть "Селхерст Парк", но в данный момент Оливер полностью сосредоточен на успешном завершении сезона с "Пэлас" и со своим следующим карьерным шагом определится позже.