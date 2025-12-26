"Барселона" работает над выкупом Рэшфорда у "Юнайтед"

Испанская "Барселона" уже работает над согласованием постоянного трансфера нападающего Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".

Этот сезон Рэшфорд проводит за "Барселону" на правах аренды из "Юнайтед". Маркус проявляет себя с лучшей стороны, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач в рамках Ла Лиги и Лиги Чемпионов.



В то же время финансовые проблемы "Барселоны" хорошо известны, поэтому существуют сомнения, сможет ли каталонский клуб воспользоваться своей опцией по выкупу 28-летнего англичанина за 26 миллионов фунтов.



Однако журналист Маттео Моретто утверждает, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик не просто сделал выкуп Рэшфорда приоритетной задачей своего клуба — переговоры о постоянном трансфере уже вовсю идут.



Добавим, сам Рэшфорд неоднократно говорил, что счастлив в "Барселоне" и хочет получить постоянный контракт. Дорога назад в родной клуб для Маркуса закрыта из-за конфликта с главным тренером Рубеном Аморимом.