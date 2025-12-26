Аморим никого не отпустит в январе, если не получит замену

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не отпустит никого в зимнее трансферное окно, если не обзаведется заменой.

Кобби Майну и Джошуа Зиркзее — являются двумя наиболее недовольными дефицитом игровых минут футболистами "Юнайтед", однако травмы и Кубок Африки настолько ослабили "красных дьяволов", что Аморим просто не может позволить себе отпустить кого-либо посреди сезона.



"Кому-либо будет сложно уйти из клуба, если мы не обзаведемся заменой".



"Нам не хватает игроков. Даже когда все игроки доступны, мы не готовы к тому, что может произойти".



"Мы являемся клубом, на котором лежит большая ответственность. Мы имеем дело со всеми этими проблемами, но в мыслях медиа, в моих мыслях, в мыслях каждого есть понимание, что нам нужно побеждать в каждом матче. Во что бы то ни стало. Никаких оправданий", — цитирует Аморима BBC.