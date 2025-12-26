Аморим: "Майну — будущее "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим назвал полузащитника Кобби Майну "будущим" клуба с "Олд Траффорд".

На протяжении последних месяцев не утихают слухи насчет возможного ухода Майну из "Юнайтед" — в аренду или даже насовсем.



И это неудивительно, ведь Майну еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Однако Аморим считает, что 20-летний игрок сборной Англии просто должен быть терпеливее.



"У Кобби Майну будет возможность, которая есть у него постоянно. Он поиграл на различных позициях — мы говорили о позиции Каземиро, и он способен на это. Если мы играем с тремя полузащитниками, то он может сыграть так, как в последнем матче, на позиции Мейсона Маунта".



"Он является будущим "Манчестер Юнайтед", таково мое ощущение, ему просто нужно дождаться своего шанса, а в футболе все может измениться за два дня", — цитирует Аморима Sky Sports.