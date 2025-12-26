18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча Boxing Day

В пятницу, 26 декабря, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" проиграл все три своих последних матча Премьер-Лиги, выпадавших на период между Рождеством и Новым годом. Третий календарный год подряд "красные дьяволы" потерпели 14 поражений в чемпионате.



"Ньюкасл" выиграл оба своих последних выездных матча чемпионата, которые оказывались между Рождеством и Новым годом. Нападающий "сорок" Ник Вольтемаде забил уже семь голов в Премьер-Лиге — сделать это больше в своем дебютном сезоне среди немцев удавалось только Юргену Клинсманну в 1994/95 (20), Лукасу Подольски в 2012/13 (11) и Андре Шюррле в 2013/14 (8).



"Юнайтед" проиграл четыре из пяти последних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге (1 победа) — столько же, как из 38 предыдущих (25 побед, 9 ничьих). Прежде "дьяволы" трижды противостояли "сорокам" на Boxing Day в Премьер-Лиге, и все три раза брали верх (2012, 2014 и 2019 года).



Полузащитники Бруну Фернандеш и Кобби Майну пополнили лазарет "Юнайтед", где также находятся Маттейс Де Лигт и Харри Магуайр. Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Бриан Мбемо выступают на Кубке Африки. Каземиро возвращается после дисквалификации.



Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп может вернуться после травмы паха. Свен Ботман, Дэн Берн, Джамаал Ласселлс, Тино Ливраменто, Киран Триппьер, Эмиль Крафт и Уильям Осула все еще лечатся.