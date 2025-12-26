Клубы из Саудовской Аравии интересуются Жоэлинтоном

Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон вновь оказался на радаре у клубов из Саудовской Аравии.

Жоэлинтон выступает за "Ньюкасл" после своего переход из "Хоффенхайма" за 40 миллионов фунтов в июле 2019. Бразилец, изначально приглашенный как нападающий, раскрылся у "сорок" в качестве полузащитника.



Жоэлинтон остается одним из любимчиков публики "Сент-Джеймс Парк", а главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не хочет терять своего ключевого игрока и ослаблять состав команды посреди сезона.



Несмотря на это, утверждает TEAMtalk, боссы "Ньюкасла" рассмотрели бы возможность продажи игрока, которому следующим летом исполнится 30 лет.



Клубы из Саудовской Аравии осведомлены, что Жоэлинтон может быть доступен для трансфера в январе, и уже делают свои запросы.



Примечательно, что "Ньюкасл" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, который контролирует и ведущие клубы в своей стране, что значительно упрощает процесс согласования трансфера Жоэлинтона.



В этом сезоне игра Жоэлинтона вызывает определенные нарекания, вдобавок три последних матча бразилец пропустил из-за растяжения паха, и боссы "Ньюкасла" учитывают эти факторы, как и возраст игрока.