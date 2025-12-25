Конате все еще надеется перейти в "Реал"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате все еще надеется перейти в испанский "Реал".

В прошлом месяце появилась информация, что "Реал" передумал приглашать Конате свободным агентом следующим летом.



Однако внутри "Ливерпуля" есть ощущение, что Конате не потерял надежду ворваться в планы "Реала". Представители Ибраимы продолжают предлагать услуги своего клиента гранду Ла Лиги, сообщаетTEAMtalk.



Конате не видит для себя столь же привлекательного варианта в Европе, и если "Реал" не передумает, 26-летний француз рассмотрит возможность заключения нового контракта с "Ливерпулем".



"Ливерпуль" уже более года пытается склонить Конате к новой сделке, но Ибраима дал ясно понять, что "Реал"

- его приоритет.