"Юнайтед" обратился к агенту Невеша

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с агентом Жорже Мендешем насчет приобретения полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша в январе.

Отказавшись продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, с высокой вероятностью Невеш покинет "Аль-Хиляль" в зимнее окно и вернется в Европу.



Невеш, ранее в своей карьере отыгравший шесть сезонов за "Вулверхэмптон", может быть доступен для трансфера всего за 20 миллионов фунтов, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Юнайтед" находится среди претендентов на Рубена.



"Юнайтед" уже общается с Жорже Мендешем, представляющим интересы Невеша, но пока не вступал в переговоры с "Аль-Хилялем" насчет компенсации за 28-летнего игрока сборной Португалии.