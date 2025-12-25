Салиба нацелен на четыре трофея в этом сезоне

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заявил, что хочет выиграть все четыре доступных в этом сезоне трофея.

На днях "Арсенал" в серии пенальти одолел "Кристал Пэлас" и вышел в полуфинал Кубка Лиги, где проведет два матча против "Челси".



Кубок Лиги — первый трофей, который будет разыгран в этом сезоне, но Салиба также хочет преуспеть в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии.



"Мы знаем, что можем выиграть каждое соревнование, в котором выступаем. Мы были близки в Премьер-Лиге в трех предыдущих сезонах, а в прошлом сезоне мы также достигли полуфиналов Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, поэтому мы знаем, что можем выиграть каждое соревнование. Но нам нужно показать это на поле. Теперь нам нужно начать выигрывать трофеи".



"У нас хорошее настроение, но мы знаем, что это только декабрь, и в футболе все может быстро измениться, поэтому нам нужно сохранять концентрацию, продолжать верить в себя и продолжать трудиться. В конце концов самое важное — это момент, когда вы поднимаете трофей, а не то, что было прежде".



"Конечно, мы хотим выиграть каждое соревнование. Мы в полуфинале Кубка Лиги, поэтому для нас остается три матча, и нам нужно сделать свою работу против "Челси" в следующем месяце. Это будет большой матч, дерби, поэтому нам нужно продолжать идти вперед. Мы знаем, что мы близки, и нам нужно извлечь урок из прошлого сезона".



"В конце концов это трофей, и когда ты будешь считать свои трофеи в конце сезона, Кубок Лиги будет одним из них. Сейчас мы в полуфинале, и мы, конечно, хотим выиграть это соревнование, как и любое другое, в котором мы участвуем", — цитирует Салиба Daily Mirror.