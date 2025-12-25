Полузащитник "Астон Виллы" Харви Эллиотт, вероятно, вернется в "Ливерпуль" в январе.

В заключительный день летнего трансферного окна "Вилла" взяла Эллиотта в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов, возникающим после 10 сыгранных Харви матчей.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери уже подтвердил, что его клуб не будет выкупать Эллиотта, в результате чего Харви оказался лишен игровой практики и даже перестал попадать в заявку бирмингемской команды.



И хотя арендное соглашение по Эллиотту не предусматривает опции прекращения, журналист Фабрицио Романо ожидает, что "Ливерпуль" договорился с "Виллой" о досрочном возвращении Харви.



Правила ФИФА позволяют сыграть максимум за два клуба в течение одного сезона, и это означает, что либо Эллиотт либо останется с "Ливерпулем", либо в январе же отправится в аренду за пределы Европы.