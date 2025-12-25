FA может расширить дисквалификацию Ромеро

FA может расширить дисквалификацию капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро.

В минувший уикенд "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Ливерпуля", и в компенсированное время этого матча Премьер-Лиги Ромеро получил вторую желтую карточку.



Ромеро оказался автоматически дисквалифицирован на дерби против "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье, однако Sky Sports утверждает, что наказание аргентинского защитника еще может быть ужесточено.



Дело в том, что накануне FA обвинила Ромеро в неподобающем поведении. После второго "горчичника" Кристиан принялся спорить с рефери Джоном Бруксом, а также отказался оперативно покинуть поле.



Чтобы ответить на предъявленные обвинения, у Ромеро есть время до 2 февраля 2026. Днем ранее "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Брентфордом", а тремя днями позже примет на своем поле "Сандерленд".