Аморим: "Теряем очки из-за деталей"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что в этом сезоне его команда теряет очки из-за "маленьких деталей".
По словам Аморима, "Юнайтед" заиграл значительно лучше относительно прошлого сезона, однако Рубену пока не удалось довести до ума некоторые вещи, и в данный момент "красные дьяволы" платят за это высокую цену.
"Мы теряем очки из-за некоторых деталей. Это совсем не так, как в прошлом году".
"В прошлом году я чувствовал, что мы не создаем моментов. Мы выживали в Лиге Европы и Премьер-Лиге, имея маленький состав".
"В этом году мы не идеальны в маленьких деталях, и мы расплачиваемся за это. Если вы посмотрите на нашу игру, то мы создаем больше моментов, доминируем, прибавляем во многих аспектах, но из-за деталей мы пропускаем голы".
"Здесь все связано. Нужно качественно и сосредоточенно тренироваться, затем перенося это на матч".
"На тренировках нужна 100-процентная концентрация, 100-процентная скорость, энергия, язык тела. Нам нужно улучшить это, и когда для вас становится естественно делать это каждый день, маленькие детали будут в порядке, и мы будем выигрывать больше матчей. Над этим нужно поработать".
"Иногда кажется, что это легко сделать, но это не так. Это вопрос культуры в коллективе, всех внутри, и мы работаем над этим. Мы прибавляем".
"Команда тренируется гораздо лучше, но мы способны значительно прибавить", — цитирует Аморима Sky Sports.
25.12.2025 17:00
Просмотров: 226
