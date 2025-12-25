"Рома" готовит предложение по Зиркзее

Итальянская "Рома" готовит официальное предложение для "Манчестер Юнайтед" насчет нападающего Джошуа Зиркзее.

По информации Sky Sports, "Рома" предпочитает сперва арендовать Зиркзее, но готова взять на себя обязательство по выкупу при соблюдении определенных условий.



В пятницу "Рома" начнет формировать свое предложение, которое затем будет представлено на рассмотрение "Юнайтед".



"Юнайтед" осведомлен об интересе "Ромы", но активно не стремится избавиться от Зиркзее в свете кадрового дефицита игроков из-за травм и Кубка Африки.



Летом 2024 Зиркзее прибыл в "Юнайтед" из "Ромы" за 36.5 млн. фунтов. В этом сезоне 24-летний голландец забил один гол в 11 матчах с учетом всех соревнований.