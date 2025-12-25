Мартинелли рассказал, что поддерживал Жезуса, пока тот был травмирован
Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли рассказал, что пытался поддержать своего партнера по команде Габриэля Жезуса, пока тот восстанавливался после травмы крестообразных связок колена.
Ранее в декабре Жезус сыграл за "Арсенал" впервые с января, когда он получил потребовавшую операции травму колена.
Мартинелли хорошо понимает, через что прошел Жезус, и считает, что возвращение его партнера по сборной Бразилии придаст импульс "Арсеналу".
"Несколько лет назад у меня самого были проблемы с мениском, и я знаю, что непросто отсутствовать так долго".
"Когда я мог, я был близок с ним. Я старался поговорить с ним, потому что я знал, что это сложное время для него. Хотя он и старше меня, я пытался быть близок с ним".
"Он один из тех парней, чью игру за "Палмейрас" в Бразилии я смотрел по телевизору, будучи столь молодым".
"У нас три года разницы, но он так быстро оказался в первой команде. Он сделал это в 16 лет. Мне было 12 или 13, и я смотрел за ним. Я всегда говорю ему это".
"Это действительно хорошо, что он вернулся. Надеюсь, он хорошо сыграет предстоящие матчи и сможет забить", — сообщил Мартинелли Sky Sports.
