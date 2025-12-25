Силва может покинуть "Сити" после прихода Семеньо

"Манчестер Сити" может попрощаться со своим капитаном Бернарду Силвой в январе в случае прихода Антуана Семеньо из "Борнмута".

На днях стало известно, что "Сити" выигрывает борьбу за Семеньо. Антуан сам сделал выбор в пользу "горожан", отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед".



Для приобретения Семеньо в зимнее окно "Сити" придется раскошелиться на 65 миллионов фунтов, однако "горожане" уже определили, с помощью кого они могут отбить эту трату.



Помимо Савиньо и Оскара Бобба, в январе "Сити" может попрощаться с Силвой, который является одним из старожилов команды Хосепа Гвардиолы, выступая за "горожан" после своего перехода из "Монако" за 43 млн. фунтов летом 2017.



Контракт Силвы в любом случае истекает в конце сезона, и за ситуацией вокруг 31-летнего португальца внимательно следят клубы из Саудовской Аравии, утверждает TEAMtalk.



А вот на чье будущее приход Семеньо не окажет влияния, так это Жереми Доку и Омар Мармуш.