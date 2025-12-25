Аморим: "Нам нужно быть уверенными насчет приглашаемых игроков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его клуб должен быть уверен при приглашении кого-либо из игроков.

Предстоящий месяц станет третьим трансферным окном "Юнайтед" при Амориме. Ожидается, что клуб позволит Рубену совершить некоторые приобретения.



Однако Аморим не хочет, чтобы "Юнайтед" наступил на грабли, совершая панические покупки или пытаясь найти краткосрочные решения.



"У нас есть место для приглашения новых игроков, но для нашего клуба очень важно, что у нас есть план и что нам нужно приглашать игроков, которых мы изучили".



"Сложно знать наверняка, что это сработает, но нам нужно быть уверенными насчет приглашаемых игроков".



"Если мы не уверены, лучше никого не приглашать и работать с имеющимися игроками. Для меня это ясно".



"Возможно, мне следует поступать иначе, нежели делают многие тренеры, но я думаю и, уверен, руководство думает, что мы не можем совершать те же самые ошибки, которые мы совершали в прошлом. Нам нужно быть стойкими в такими моменты", — цитирует Аморима Sky Sports.