Циллиакус предложил МЮ спонсорский контракт на 375 млн. фунтов

Бизнесмен из Финляндии Томас Циллиакус предложил "Манчестер Юнайтед" пятилетний спонсорский контракт на 375 миллионов фунтов.

В 2023 году Циллиакус был одним из претендентов на покупку "Юнайтед", желая приобрести клуб с "Олд Траффорд" вскладчину с фанатами.



В конце концов Циллиакус отозвал свое предложение, а семейство Глэйзеров, выбирая между шейхом Джассимом и сэром Джимом Рэтклиффом, предпочло последнего, при этом сохранив контроль над "Юнайтед" за собой.



Тем не менее, Циллиакус не потерял интерес к "Юнайтед". Теперь бывший топ-менеджер Nokia хочет сотрудничать с "красными дьяволами" как спонсор.



"Я решил предложить "Манчестер Юнайтед" спонсорскую сделку через свою компанию XXI Century Capital Group. Я хочу преподнести "Манчестер Юнайтед" подарок на Рождество".



"Мне не принципиально владеть чем-либо. Мне не принципиально красоваться с трофеем. Я хочу сделать "Манчестер Юнайтед" настолько сильным финансово, чтобы они стали клубом номер один не только в Англии, но и в Европе".



"Поэтому я решил предложить спонсорскую сделку стоимостью 500 миллионов долларов на пять лет. С этими деньгами "Манчестер Юнайтед" сможет значительно укрепить свой состав и сделать другие вещи".



"У нас в XXI Century Capital Group есть несколько брендов. Спонсором не обязательно должна выступать сама XXI Century Capital Group. Это может быть один из других брендов внутри группы. Это может быть Champion Circle — специальная программа вовлечения фанатов", — сообщил Циллиакус Manchester Evening News.