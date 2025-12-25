Нани: "Молодежи МЮ нужны дисциплина и правила"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани считает, что молодым игрокам "красных дьяволов" не хватает "дисциплины и правил".

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим избавился от вингера Алехандро Гарначо, чей брат Роберто публично раскритиковал его.



Однако полностью подчинить себе игроков Амориму пока не удалось, и особенно это отражается на поведении молодежи.



Например, на прошлой неделе сводный брат Кобби Майну явился на "Олд Траффорд" с призывом "освободить" 20-летнего полузащитника. А Чидо Оби и Харри Амасс с помощью социальных сетей в завуалированной манере упрекнули Аморима, который перед этим заявил, что в данный момент игроки академии недостаточно хороши для первой команды.



По словам Нани, сэр Алекс Фергюсон быстро бы поставил на место таких игроков и не позволил бы качать права.



"Ни за что, при Фергюсоне это было бы невозможно. Если бы в этом была необходимость, он бы отстранил игрока на матч, и обычно они сразу извлекают урок. Если ты создаешь проблемы своим плохим поведением, то ты снова сыграешь, только когда исправишься".



"Нужно принимать правила и затем нужно следовать правилам. В то время это было ключом. Никто не был важнее клуба — никакой игрок, ни Роналду, ни Руни, ни Гиггз, никто. Если ты ведешь себя недостаточно хорошо, тебя наказывают".



"Вообще-то, это случилось со мной в мои первые недели. Я великолепно сыграл один матч, а затем несколько недель не играл. Я жаловался, говорил Криштиану: "Эй, я не знаю, почему не играю". Я знал, что за кулисами что-то происходит. Они хотели, чтобы я кое-что исправил, и затем я узнал, в чем дело, я разобрался с этим и упорно трудился. Этим игрокам нужно нечто похожее — дисциплина и правила", — цитирует Нани Daily Mail.