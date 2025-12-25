Аморим: "Я стал другим тренером — лучше"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, как изменил его год работы в клубе с "Олд Траффорд".
В прошлом месяце Аморим отметил первую годовщину с момента, как он приступил к работе в "Юнайтед". Это было очень непростое время для "красных дьяволов" и лично для Рубена.
Аморим признает, что он совершил немало ошибок и многие вещи сделал бы по-другому, однако Рубен чувствует, что это был бесценный опыт.
"Я бы с удовольствием вернулся на год назад. Мы много страдали в тот момент, и я бы делал дела столь по-другому".
"За этот год, я как тренер научился больше, чем за предыдущие пять. Я буду делать так много вещей по-другому — во всем, но также на поле и в плане нашей игры".
"Что бы ни случилось в будущем, я научился столь многому, и я стал другим тренером".
"Сложно указать на что-то одно, но учитывая всю ценность моего состава в прошлом году, я, возможно, не всегда принимал правильные решения. Я пересматривал матчи прошлого сезона, чтобы осмыслить вещи по-другому".
"Я другой тренер сегодня. Возможно, я бы сделал по-другому 75 процентов вещей, но ключевые вещи, красные линии были бы теми же. Теперь я лучше как тренер", — цитирует Аморима Sky Sports.
