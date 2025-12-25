"Ливерпуль" не сможет отправить Эллиотта в другой клуб в январе

"Ливерпуль" не сможет отправить Харви Эллиотта в аренду в другой клуб, если досрочно вернет атакующего полузащитника из "Астон Виллы".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" отправил Эллиотта в "Виллу" на правах аренды с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов.



С тех пор Эллиотт сыграл лишь семь матчей во всех соревнованиях и с октября не попадает в заявку — "Вилла" решила, что не позволит Харви выполнить условие, необходимое для выкупа.



Арендное соглашение по Эллиотту не предусматривает опции прекращения, вдобавок, как утверждает Liverpool Echo, "Ливерпуль" уже заложил продажу 22-летнего англичанина в свой бюджет на следующий сезон.



Даже если "Ливерпуль" договорится о возвращении Эллиотта в январе, это создаст ощутимую дыру в клубном бюджете. Кроме того, отправить Харви в аренду в другую команду не получится.



Правила ФИФА не позволяют игроку представлять более двух клубов в течение одного сезона, а на старте этой кампании Эллиотт успел сыграть за "Ливерпуль" против "Ньюкасла". Поэтому Харви останется с командой Арне Слота на ближайшие полгода, если досрочно вернется из "Виллы" в январе.