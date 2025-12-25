"Тоттенхэм" готов потратить 150 млн. фунтов в январе

Владельцы "Тоттенхэма" выделили 150 миллионов фунтов на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

Потерпев неудачу в своем стремлении договориться с нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо, "Тоттенхэм" сразу же определил альтернативную цель в лице Савиньо из "Манчестер Сити".



Ожидается, что именно в "Сити" отправится Семеньо в январе, и это должно помочь "Тоттенхэму" заполучить Савиньо, которого "шпоры" хотели еще минувшим летом.



Помимо 21-летнего бразильца, "Тоттенхэм" хочет оцениваемого минимум в 50 млн. фунтов нападающего "Порту" Саму Агехова, который забил девять голов в 14 матчах этого сезона португальского первенства.



Наконец, "Тоттенхэм" надеется укрепить линию обороны с помощью левого защитника и центрального защитника.



Добавим, в данный момент "Тоттенхэм" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге, поэтому главному тренеру Томасу Франку и спортивному директору Фабио Паратичи придется потрудиться над уговорами потенциальных новичков.