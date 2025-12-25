Светская хроника за четверг

Слухи дня "Ливерпуль" нашел альтернативу Антуану Семеньо. "Барселона" вступила в борьбу за Марка Гехи. "Манчестер Юнайтед" починит крышу "Олд Траффорд". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ливерпуль" переключил свое внимание с Антуана Семеньо из "Борнмута" на нападающего ПСЖ Брадли Барколя. (Caught Offside)

"Манчестер Юнайтед" отказался нарушать свою структуру зарплат ради приглашения Семеньо. (Givemesport)

"Челси" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть из аренды в дортмундской "Боруссии" защитника Аарона Ансельмино. (Goal)

Защитник "Лацио" Марио Хила привлек интерес "Челси" и "Борнмута". (Il Messaggero)

"Барселона" провела встречу с представителями капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Mundo Deportivo)

"Пэлас" готов составить конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (The Telegraph)

"Спортинг" интересуется вингером "Вест Хэма" Луисом Гильерме. (Maisfutebol)

"Рома" хочет взять защитника "Тоттенхэма" Раду Дрэгушина в аренду с опцией выкупа. (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий "Васко да Гамы" Райан сменил агента, что открывает дверь к его переходу в "Тоттенхэм". (Goal)

"Астон Вилла" все еще находится под давлением правил ФФП, не планируя покупать в январе. (Givemesport)

Другое

Джексон Тчатчуа из "Вулверхэмптона" был назван самым быстрым игроком этого сезона Премьер-Лиги. (Daily Mail)

Экс-нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги расторг контракт с "Миланом" спустя 942 со своего последнего матча за "россонери". (The Sun)

Вингер "Юнайтед" Амад Диалло принес сборной Кот-д'Ивуара победу 1:0 над Мозамбиком на Кубке Африки. (BBC)

Принадлежащий "Юнайтед" голкипер Андре Онана назвал свою аренду в "Трабзонспоре" "лучшим периодом" в своей жизни. (Goal)

Следующим летом "Юнайтед" собирается починить дырявую крышу своего стадиона "Олд Траффорд". (Daily Mail)




Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2025 06:00

Просмотров: 455

  1. liverpo0ol 25.12.2025 06:37 # liverpo0ol
    Салах
    Экитике
    Исак
    Барколя хорош, но Ливерпулю ведь нужно защиту укрепить, а не нападающих приобретать.

  2. liverpo0ol 25.12.2025 06:35 # liverpo0ol
    Деклан Райс
    Чорли
    Гол
    Я не знал шо его чорли вышвырнул из своей академии.

