Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" нашел альтернативу Антуану Семеньо. "Барселона" вступила в борьбу за Марка Гехи. "Манчестер Юнайтед" починит крышу "Олд Траффорд". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ливерпуль" переключил свое внимание с Антуана Семеньо из "Борнмута" на нападающего ПСЖ Брадли Барколя. (Caught Offside)



"Манчестер Юнайтед" отказался нарушать свою структуру зарплат ради приглашения Семеньо. (Givemesport)



"Челси" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть из аренды в дортмундской "Боруссии" защитника Аарона Ансельмино. (Goal)



Защитник "Лацио" Марио Хила привлек интерес "Челси" и "Борнмута". (Il Messaggero)



"Барселона" провела встречу с представителями капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Mundo Deportivo)



"Пэлас" готов составить конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (The Telegraph)



"Спортинг" интересуется вингером "Вест Хэма" Луисом Гильерме. (Maisfutebol)



"Рома" хочет взять защитника "Тоттенхэма" Раду Дрэгушина в аренду с опцией выкупа. (La Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Васко да Гамы" Райан сменил агента, что открывает дверь к его переходу в "Тоттенхэм". (Goal)



"Астон Вилла" все еще находится под давлением правил ФФП, не планируя покупать в январе. (Givemesport)



Другое



Джексон Тчатчуа из "Вулверхэмптона" был назван самым быстрым игроком этого сезона Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги расторг контракт с "Миланом" спустя 942 со своего последнего матча за "россонери". (The Sun)



Вингер "Юнайтед" Амад Диалло принес сборной Кот-д'Ивуара победу 1:0 над Мозамбиком на Кубке Африки. (BBC)



Принадлежащий "Юнайтед" голкипер Андре Онана назвал свою аренду в "Трабзонспоре" "лучшим периодом" в своей жизни. (Goal)



Следующим летом "Юнайтед" собирается починить дырявую крышу своего стадиона "Олд Траффорд". (Daily Mail)