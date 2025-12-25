Аморим: "Мы можем выиграть любой матч"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим уверен, что его команде по силам победить любого соперника, даже в своем ослабленным состоянии.

Травмы и Кубок Африки значительно ослабили "Юнайтед", который после "Ньюкасла" проведет отрезок матчей против не самых сильных соперников: "Вулверхэмптона", "Лидса", "Бернли" и "Брайтона".



Позже в январе "Юнайтед" сыграет подряд против "Манчестер Сити" и "Арсенала", однако Аморим уверен, что и такие команды по зубам "красным дьяволам".



"Я уверен, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, у нас есть некоторые проблемы, но, даже не обладая многими игроками в данный момент времени, я верю в команду и верю, что мы можем выиграть любой матч".



"Конечно, это сложнее, но я доверяю своим игрокам, и если мы будем по-настоящему сосредоточены, мы сможем побеждать", — цитирует Аморима ESPN.