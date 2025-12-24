Мерсон: "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что команда Микеля Артеты выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
"Арсенал" встречает Рождество лидером Премьер-Лиги, но опережает "Манчестер Сити" только на два очка.
Несмотря на скромный отрыв, Мерсон находится под впечатлением от игры "Арсенала" и отдает должное главному тренеру "канониров".
"Думаю, они выиграют Премьер-Лигу. Пока что ничего не заставило меня передумать, их состав значительно лучше, чем у кого-либо еще. Они столкнулись с серьезными травмами ключевых игроков, но они все равно на вершине".
"Думаю, они выиграют лигу".
"Будет ли Артета в опасности, если они не выиграют лигу? Нужно быть осторожными. Шесть лет назад, когда он пришел, клуб двигался в никуда. Он вернул "Арсенал" к жизни. Он вернул веру. Я бы не стал говорить, что его следует уволить, если они не выиграют лигу", — сообщил Мерсон Sky Sports.
