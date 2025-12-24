Мареска считает, что "Челси" не хватает стабильности для борьбы за титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команде нужно больше стабильности, чтобы быть ближе к вершине Премьер-Лиги.

"Челси" находился всего в четырех очках позади "Арсенала", когда сыграл с лидером Премьер-Лиги без голов в прошлом месяце.



"Синие" выиграли лишь один из четырех последующих матчей чемпионата, увеличив свое отставание от первой строчки до 10 очков.



Мареска, чьи подопечные также одолели "Ливерпуль" и "Барселону" в этом сезоне, доволен игрой "Челси" против грандов, но считает "синим" нужно быть стабильнее в матчах с командами поскромнее.



"Наверное, это действительно так в данный момент, и по этой причине, наверное, мы не близки к вершине в данный момент. Нам нужно быть стабильнее против различного рода команд".



"Это одна из целей на будущее — постараться улучшить нашу игру против такого рода команд и, надеюсь, продолжить делать правильные вещи против больших команд".



"Если вы хотите быть на вершине к концу сезона, вам нужна стабильность. Иначе вам будет сложно".



"Поэтому я считаю декабрь, январь и февраль важными месяцами. Думаю, после них, в марте, вы можете установить цели, и я надеюсь, мы будем в положении, которое позволит нам замахнуться на нечто большее", — приводит слова Марески Sky Sports.