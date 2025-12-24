Мартинелли: "Приятно занимать такое положение"

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли заявил, что его команде приятно находиться на вершине Премьер-Лиге.

В предыдущие сезоны порой бывало, что "Арсенал" психологически не справлялся с ролью лидера, но на сей раз, уверен Мартинелли, все по-другому. Габриэль и партнеры не испытывают давления от того, что занимают первое место в Премьер-Лиге.



"Я бы не назвал это давлением, но это действительно приятное ощущение, когда вы можете играть эти матчи, занимая такое положение, как занимаем мы".



"Мы играем за один из крупнейших клубов в мире, поэтому мы знаем, какая ответственность на нас лежит каждый раз, когда мы выходим на поле".



"Но нам нужно сохранять спокойствие. Мы знаем, какими качествами мы обладаем, мы знаем, какими игроками мы обладаем, и нам нужно верить в себя".



"Мы также верим в клуб и тренера, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и стараться выигрывать матч за матчем".



"Мы знаем, что не выиграем лигу только благодаря тому, что у нас хорошие футболисты. Мы знаем, что нам нужно вложить свое сердце в бутсы, как говорят по-португальски".



"Нам нужно делать это каждый раз, когда мы выходим на поле. Мы стараемся изо всех сил не только ради себя, но ради клуба, ради трудящихся здесь людей, ради наших семей и ради друг друга".



"Перед тренировками мы благодарим Бога за все, что он сделал в наших жизнях. Мы знаем, как нам повезло быть здесь, и мы знаем, что без него нас не было бы здесь", — сообщил Мартинелли Sky Sports.