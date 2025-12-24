Ромеро обвинен в неподобающем поведении
FA обвинила капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший уикенд.
В минувшую субботу "Тоттенхэм" проиграл дома "Ливерпулю" со счетом 1:2, причем этот матч заканчивал вдевятером после удалений Хави Симонса и как раз Ромеро.
Получив вторую желтую карточку в компенсированное время, Ромеро принялся спорить с рефери Джоном Бруксом, а также отказался оперативно покинуть футбольное поле, что не осталось без внимания со стороны FA.
Из официального заявления Ассоциации следует, что теперь у аргентинского защитника есть время до 2 января 2026, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.
